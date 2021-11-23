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مصرع شاب تعرض لصعق كهربائي داخل مزرعة في البحيرة

النيابة تبدأ تحقيقاتها في الواقعة

كتب:

إحسان شعبان
05:38 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي بمزرعة محمد البرانسي، أمام قرية الإمام الغزالي، بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال مستشفى الدلنجات العام، جثة شاب تعرض لصعق كهربائي داخل مزرعة محمد النبراسي، بقرية الإمام الغزالي التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد محروس عبدالعزيز»، 33 سنة، مقيم قرية الإمام الغزالي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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