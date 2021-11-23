أسعار ومواصفات السيارة نيسان صني 2022 بعد تصدرها الأكثر ترخيصا

سجلت العلامة التجارية اليابانية، نيسان صني، الأكثر ترخيصًا في مختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حيث تم ترخيص 1114 سيارة من العلامة اليابانية، ثم جاءت في المركز الثاني للسيارات الأكثر ترخيصا، العلامة «إم جى 5» بإجمالي 896 سيارة خلال شهر أكتوبر الماضي.

أسعار فئات السيارات نيسان صني موديل 2022

يذكر أن الوكيل الحصري، «نيسان موتورز إيجيبت»، أعلن أسعار سيارات «نيسان صني» موديل 2022، حيث بلغت الفئة الأولى 189.9 ألف جنيه، والفئة الثانية 211 ألفًا، والفئة الثالثة 224.5 ألفًا، والفئة الرابعة 235.5 ألف جنيه في السوق المحلية خلال سبتمبر 2021.

وتنتمي السيارة نيسان صني لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات «أوتوماتيك».

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور التي تم الإعلان عنها للسيارة نيسان صني، فهي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية للسيارة

الطول 4425 مم

العرض 1695 مم

الارتفاع 1500 مم

سعة الشنطة الخلفية 490 لتر

مواصفات نيسان صني 2022

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2022، الفئة الأولى، ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة الوسائد الهوائية، بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل B.

وتقدم بمجموعة من الكماليات والتجهيزات ومنها جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي.

الفئة نيسان صني A/T MID

وضمت فئة السيارة نيسان صني A/T MID، نفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى وهي: «خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم».

كما تحتوي السيارة نيسان صني فئة A/T SUPER SALOON على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى نظام الركن الذكي، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومكيف هواء أتوماتيكي، وعدادات متطورة.