السيسي يعلن إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لدول الكوميسا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى (2021- 2025 الكوميسا)، مشيرًا إلى أنه فخر كبير لإطلاق الخطة في ظل رئاسة مصر للتجمع، ما يعكس النية الصادقة والسياسات الجادة للدول الأعضاء لاستكمال البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية لتعميق التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية في دول الإقليم، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في دول الكوميسا.

اجتماعات مطولة لإعداد الاستراتيجية متوسطة المدى لدول الكوميسا

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بأعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، التي يترأسها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدول الأعضاء نفذوا سلسلة مطولة من الاجتماعات الفنية المكثفة لإعداد هذه الاستراتيجية، وذلك بهدف استكمال تحقيق أهداف التكامل الإقليمي والقاري، وبما يتوافق مع أجندة التنمية العالمية، ويساهم في دفع حركة التكامل داخل منطقة التجارة الحرة داخل التجمعات الثلاث، وهي: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي.

تحقيق أهداف التنمية

وشدد الرئيس على أن الاستراتيجية جاءت لتحقيق رغبات الدول لوضع خطة مدروسة لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي الإقليمي، ووضع رؤية واضحة لتحقيق تكامل السوق والتكامل المالي، والإنتاجي؛ لتتحول إلى محرك أساسي لتنفيذ أهداف التنمية والتعاون المشترك في شتى المجالات على الأجل المتوسط، ودافعا قويا للاستمرار على الأجل الطويل.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية مصحوبة بعدد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الدول الأعضاء، متابعا: «على الرغم من هذه التحديت فإني على يقين بأن تضافر الجهود المبذولة يساهم في تحقيق الأهداف بفاعلية مطلوبة، وربط الاستراتيجية بالرؤى والأهداف الوطنية ما يضمن تحقيق الأهداف ورفع معدلات التنمية في الدول الأعضاء».

وسلم الرئيس هذه الخطة إلى الأمين العام لقمة الكوميسا.