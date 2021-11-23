الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ربط شاب في عامود إنارة والتعدي عليه بالضرب

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، متضمناً ضبط عدد من الأهالي لأحد الأشخاص، والتعدي عليه بالضرب بادعاء سابقة محاولته خطف طفلة بالإسماعيلية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام عدد من مواطني محافظة الإسماعيلية بضبط أحد الأشخاص وتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالضرب لمحاولته خطف طفلة.

محاولة خطف طفلة خلال لهوها أمام منزلها

وبالفحص تبين تقدم أحد المواطنين ببلاغ لمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، بضبط أحد الأشخاص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع «سائق – مقيم بذات الناحية»، وبسؤاله قرر قيام أحد الأشخاص بمحاولة خطف كريمته، 7 سنوات، منذ بضعة أيام خلال لهوها أمام المنزل، وبتاريخ الواقعة شاهد المذكور حال استقلاله مركبة «تروسيكل»، دون لوحات فأمسك به، وتبين أنه دون عمل، ويقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين، مصاباً بكدمات وسحجات في الوجه.

المتهم ينكر الواقعة

وبمواجهة المذكور، أنكر ارتكابه للواقعة، واتهم المبلغ وآخرين بتقييده بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته، ولم يعلل سبب اتهامهم له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.