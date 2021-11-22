أسعار 7 سلع جديدة مضافة إلى بطاقات التموين.. بسكويت بـ3 جنيهات

السلع التموينية من الأمور الهامة لكثير من المواطنين من محدودي الدخل، إذ توفر الدولة المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من المباعة بالسوق، حتى تتمكن الأسر من توفير احتياجاتها اليومية، وكشفت وزارة التموين، عن إضافة 7 سلع جديدة يمكن صرفها ببطاقة التموين، بالإضافة إلى 28 سلعة لتضاف إليها سبعة أصناف جديدة لتصبح 35 سلعة تموينية تصرف ضمن المقررات الشهرية لأصحاب البطاقات التموينية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، أسعار السلع التموينية الجديدة التي سيتم إدراجها ضمن سلع المنظومة التموينية، اعتبارا من ديسمبر المقبل بحسب شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار السلع التموينية الجديدة

وجاءت أسعار السلع التموينية الجديدة في منافذ البيع شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية..

بسكويت بالعجوة 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

بسكويت بالكاكاو 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

ويفر فانيليا 45 جراما بسعر جنيهين.

ويفر فراولة 45 جراما بسعر جنيهين.

ويفر شيكولاتة 45 جراما بسعر جنيهين.

ويفر فانيليا 45 جراما بسعر 3 جنيهات

ويفر فراولة 45 جراما بسعر 3 جنيهات.

أسعار السلع التموينية الأساسية

وتواصل المنافذ التموينية صرف مقررات الشهر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي جاءت كالآتي:

زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 20 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

مكرونة 1 كجم بسعر 8.5 جنيه.

مكرونة 500 جرام بسعر 4.25 جنيه.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

مسلي صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7.50 جنيه.

دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

جبن 250 جرام بسعر 5.25 جنيه

جبن 500 جرام بسعر 10 جنيهات.

علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعب بسعر 3 جنيهات.

كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات