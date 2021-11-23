سكرتير «الموسيقيين»: سنخاطب «يوتيوب» لحذف أغنيات المهرجانات

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ستتواصل مع موقع «يوتيوب» من أجل معرفة إمكانية إيقاف وحذف أغنيات المهرجانات ومنعها.

وأضاف أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة من حقها مقاضاة أي شخص يطرح أغنيات على «يوتيوب» بدون أن يكون حاصلا على عضوية بالنقابة.

وشدد رمضان على أن النقابة لن تسمح بمرور أي من أغنيات بها إيحاءات أو كلمات خارجة.

حسن أبو الروس وعد بعدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى

وعن نتيجة التحقيق مع حسن أبو الروس، قال سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إنّ «حسن امتثل للتحقيق، وقال إنه لم يكن يعلم قوانين النقابة، وأنه وعد بعدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى».

وأضاف: «لذلك قررنا إيقاف حسن أبو الروس، لمدة 15 يومًا من تاريخ إصدار قرار الإيقاف وتغريمه 20 ألف جنيه، هي ضعف النسبة الرسمية وذلك لتأخره في دفعها».

تفاصيل التحقيق مع حسن أبو الروس

وخضع أبو الروس لتحقيق رسمي، بحضور لجنة من النقابة يترأسها المستشار القانوني للنقابة علاء عامر، سعد متولي، رئيسي الشؤون القانونية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، منهم الفنان حلمي عبد الباقي، وسكرتير النقابة أحمد رمضان والمايسترو حمادة أبو اليزيد.

وجاء التحقيق مع حسن أبو الروس، على خلفية قرار منعه من الغناء، الذي صُدر منذ أيام، بسبب إحيائه حفلين غنائيين في مهرجان الجونة السينمائي دون الحصول على تصريح، أو دفع الرسوم الخاصة بالنقابة، بالإضافة إلى ظهوره بملابس غير لائقة.