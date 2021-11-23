ضبط مطبعة بالجيزة أصدرت 7280 كتابا بدون تصريح من مؤلفيها

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسؤولي مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بطباعة العديد من الملازم لسنوات دراسية ومواد تعليمية مختلفة، وجميع تلك المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

استهداف مقر المطبعة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتم التقابل مع مالك المطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (7280) مطبوع تعليمي وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.