محافظ مطروح يقرر عودة الدراسة بجميع المدارس غدا بعد توقفها 4 أيام

أعلن منذ قليل، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، عودة انتظام الدراسة بداية من غد الأربعاء 24 نوفمبر، في جميع مدارس المحافظة، بعد توقفها لمدة 4 أيام بسبب الطقس السيئ.

أسباب تعليق الدراسة

كان محافظ مطروح، قرر يوم الجمعة الماضي، تعليق الدراسة في جميع المدارس على مستوى المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ابتداء من اليوم التالي السبت 20 نوفمبر، وجرى العمل بالقرار حتى اليوم الثلاثاء، نتيجة الأمطار الشديدة والبرق والرعد وغرق الشوارع وتأثر المدارس بسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

سحب تراكمات المياه من أرضية المدارس

ووجه محافظ مطروح، مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بسحب تراكمات المياه من أرضية المدارس وتجهيزها لإعادة الدراسة مرة أخرى بما يتناسب مع تحسن الأحوال الجوية والتى شهدتها مطروح، اليوم، بعودة طقس مطروح إلى طبيعته مرة أخرى، حيث سجلت المحافظة درجات حرارة 23 درجة مئوية، بعد أن كانت هبطت خلال الأيام الأخيرة إلى 18 درجة مع أمطار رعدية غزيرة.