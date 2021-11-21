محافظة مطروح عن تأثر المقابر بمياه الأمطار: الصور قديمة (فيديو)

علق اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير محافظة مطروح، على الصور المتداولة للمقابر المتأثر بالأمطار، قائلا: «الصور قديمة من العام الماضي، وليست للعام الجاري».

حقيقة تأثر مقابر مطروح بالأمطار

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «المحافظة كانت على استعداد تام لمواجهة الأمطار، وتم التعامل مع الموجهة باحترافية عالية».

وتابع: «منطقة المقابر لم تتأثر بمياه الأمطار، ودفعنا بـ7 سيارات لسحب المياه، وتم رفع 70% منها».

في سياق منفصل، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة استعدت للنوات الشتوية قبل 3 أشهر على الأقل، وسط تكامل وتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي.

وأضاف «الشريف»، خلال لقاء بنفس البرنامج أن المحافظة تنسق مع كافة الوزارات سواء الري أو الصحة لتجهيز المستشفيات للحالات الطارئة، ووزارة الشباب والرياضة لتجهيز بعض مراكز الشباب، إضافة إلى التنسيق مع المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

1.3 مليار جنيه لتطوير شبكة الصرف بالإسكندرية

وأوضح أنه تم تعطيل الدراسة بناء على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وبناء على الخرائط الجوية فإن النوة ستستمر حتى اليوم الأحد، ولهذا اُتخذ قرار بتعطيل الدراسة حرصا على سلامة الطلاب.

وأكد أن أن المبلغ الذي أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيمته مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي كان له أثر فعال، كما أن عدد النقاط الساخنة التي تتجمع فيها المياه تم صيانتها وحفر أبيار أكثر لمواجهة أي حالات ماطرة، موضحا أن المحافظة ترى نقاط الضعف الموجودة لتعمل على حلها، حيث أن المحافظة رغم غزارة الأمطار إلا أن الأمور على ما يرام، خاصةً وأن الحركة المرورية مستمرة بدون مشاكل.