التعليم توجه المديريات بالتأكد من سلامة مصادر مياه الشرب بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، بالتنبيه على المدارس، بالتأكد من سلامة مصادر مياه الشرب بالمدارس، وفي حال وجود خزانات بالمدارس، يتم إخطار الصحة بالمتابعة الدورية والإشراف، وقيام عمال المدارس بالتنظيف بصفة دورية، تحت إشراف مسؤول البيئة والسكان بالمدرسة لضمان السلامة العامة.

توفير طبيب بيطري للمدارس

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، بضرورة توفير طبيب بيطري للمدارس، التي تُقدم بها الوجبات المطهوة، للإشراف على أصناف الدواجن والأسماك واللحوم، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، وذلك بعد العرض على المحافظ للموافقة.

الالتزام بعدم بيع أصناف غذائية تحتوي على مواد حافظة

وتضمنت التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم للتغذية المدرسية كالآتي:

- اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في أماكن استلام وتوزيع الوجبات المدرسية، وكذلك بأماكن تخزين وإعداد وتقديم الوجبات المطهوة.

- الالتزام بعدم بيع أصناف غذائية تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية ومكسبات طعم غير صحية واستبدالها بأصناف مفيدة وصحية وفقا للتعليمات المبلغة من الإدارة العامة للتغذية.

- متابعة ما يقدم من أصناف جيدة ومفيدة بالجمعية التعاونية الطلابية أو الوحدة المنتجة، على أن يتم إعداد اجتماع يضم مسؤولي التربية الاجتماعية والمدرسة المنتجة والبيئة والسكان مع موجه عام التغذية مع بداية الدراسة للتنسيق، وإرسال نسخة منه إلى الإدارة العامة للتغذية.

- تشكيل لجنة التغذية والشهادات الصحية ومحضر الفحص اليومي وإذن الصرف اليومي واستمارة بيان الوجبات المجمعة.

- تشكيل لجان لفحص التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب للتأكد من سلامتها وجودتها.

- الالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات التخزين والتوزيع.

- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم التغذية المدرسية لتلاميذ المدارس الداخلية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الرياضية (إعدادي - ثانوي).

- عدم تداول أي وجبة تظهر عليها أعراض الفساد الظاهري (انتفاخ العبوة - وجود تسريب - عفن - تغير اللون - وجود رائحة كريهة).