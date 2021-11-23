مركز المناخ: يجب تطوير البنية التحتية ببعض المدن لتناسب غزارة الأمطار

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شكل المناخ في مصر اختلف، ولكن لم يختلف تعامل بعض المؤسسات والأفراد، مبينا أن الأمطار كانت تسقط في مصر قديما بكميات أقل، ولكن الأمطار في الوقت الحالي أصبحت أكثر وفي توقيتات غير اعتيادية، وهذا ما يحدث في مختلف دول العالم.

تغير المناخ في مختلف دول العالم

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة في برنامج «الحياة DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كل مكان في العالم يشهد تغير المناخ، مبينا أن قمة تغير المناخ الأخيرة كانت جرس إنذار من أجل التعريف بالتغيرات المناخية الكثيرة التي تحدث في مختلف دول العالم.

تغير المناخ في مصر وضرورة تحسين البنية التحتية

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن تغير المناخ قد يؤثر على تغير كمية المطر في مختلف الفصول، مبينا أنه يجب إعادة تأهيل البنية التحتية في مصر خاصة في المدن القديمة.

أمطار كثيفة في المحافظات وتعطل الدراسة

وشهدت مصر يومي السبت والأحد الماضيين، تساقط أمطار بنسبة كبيرة، في القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومختلف المحافظات، فيما عانت الإسكندرية من هذه الأمطار وتعطل المرور بسبب تراكم المياه في الشوارع والكورنيش، واستمر نزح المياه حتى ساعات متأخرة من الليل، وتسببت الأمطار في تعطيل الدراسة في 6 محافظات، خوفا من إصابة الأطفال أو التلاميذ بأي أذى أو صعوبات في الوصول إلى المدارس في ظل هذه الأمطار الكثيفة.