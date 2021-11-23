بدأت مديرية التضامن بالدقهلية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم، عقد جلسة حوارية لدراسة ظاهرة المشردين «الأسر بلا مأوى»، لتنفيذ مسح شامل لهم في محافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدراسة تلك الشريحة ورصد التدخلات اللازمة، وينفذ هذا المسح من خلال فرق ميدانية تنتشر في أرجاء الجمهورية، وذلك لمساعدة هذه الفئات وتقديم الدعم الكامل لها والوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم وحلها.

اجتماع تنسيقي للبدء في عمل فريق البحث بالدقهلية

جرى عقد لقاء تنسيقي لتحديد خطة العمل وآلياته، وتوزيع الأدوار والمهام للبدء في عمل فريق البحث، وذلك بحضور ومشاركة رمضان محمد إبراهيم، وكيل مديرية التضامن، والدكتور علي غانم والدكتور حسام الوسيمي الخبير النفسي بالمركز، والدكتورة أسماء جودة، منسق المديرية لأعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونادية دياب مدير إدارة الأسرة والطفولة وليلى حسن مدير إدارة التأهيل، وهشام مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ومسئولي إدارة شئون المرأة ومسئول نجدة الطفل بالمديرية.

النزول ميدانيا بسيارة مجهزة تجوب أرجاء الدقهلية

وخلال اللقاء تم الاجتماع بفريق البحث الميداني من ذوى الخبرة والكفاءة من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، من مختلف التخصصات، والذين سبق تدريبهم للبحث والتعامل ميدانيا مع هذه الفئات، لتقديم أوجه المساعدة والدعم لهم، وتم شرح ومناقشة سبل التعاون المشترك وأوجه التنسيق بين المركز القومي والمديرية في هذا الشأن.

وعقب الاجتماع التنسيقي، توجه الباحثون بالنزول ميدانيا بسيارة مجهزة تجوب أرجاء المحافظة للتعامل مع تلك الحالات وبحثها.