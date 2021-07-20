بـ «وجبات وبلالين».. شباب يدخلون بهجة العيد على المشردين بالإسكندرية

في جو احتفالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية، قامت مجموعة من شباب جمعية «خليك إيجابي»، بتنظيم أكثر من فاعلية خلال ليلة الوقفة وحتى الساعات الأولى من فجر أول أيام العيد، حيث حرص الشباب السكندري على إدخال البهجة والسرور على المشردين والأطفال وعمال النظافة على شواطئ وكورنيش الإسكندرية.

ويقول رامي يسري، رئيس جمعية «خليك إيجابي»، إنهم حاولوا إسعاد المواطنين في ظل التضييق الذى شهدته الأعياد الماضية بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر العمل التطوعي الذي يستمر للعام الخامس.

وأضاف «يسري» لـ «الوطن»، أنه تم تنظيم حفل على شاطئ المندرة للرواد وتوزيع وجبات إطعام على المشردين وتوزيع بالونات والهدايا على الكورنيش من المندرة حتى ميامي، وذلك في إطار مبادرة صناع السعادة للعام الخامس على التوالي.

توزيع 2000 بالونة وحلويات و200 وجبة في احتفاليات شبابية بعيد الأضحى بالإسكندرية

وأوضح أنه قد تم توزيع 2000 بالونة وحلويات، بالإضافة إلى توزيع 200 وجبة على عمال النظافة وعمال اليومية والمشردين بالكورنيش، مؤكداً حرصهم على إعداد الطعام بشكل صحي ونظيف، متخذين من الإجراءات الاحترازية سبيلاً فى الحفاظ على صحة المواطنين، موضحا: «تم تكييس الوجبات باستخدام جوانتيات لضمان النظافة».

الشباب السكندري نظموا 7 حفلات على الشواطئ في يونيو

وأكد أن المبادرة مستمرة في حفلاتها حيث تم خلال شهر يونيو الماضي بتنظيم 7 حفلات على الشواطي لإجمالي مستفيدين وصل ل 100 شخص بين أطفال ذوي احتياجات، ومحاربي سرطان والأيتام وأطفال الشوارع، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.