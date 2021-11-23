لقاح الإنفلونزا الموسمي ضرورة طبية للجميع فوق سن 6 أشهر ويستمرالتطعيم به حتى شهر مارس من كل عام

ا.د. عادل خطاب: مصل الإنفلونزا وقائي بصفة دورية للحماية من ذروة الانتشار ما بين ديسمبر ومارس من كل عامأ.

د. جيهان العسال: منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة تناول مصل الانفلونزا فى ظل جائحة الكوفيد 19.

د. مصطفى المحمدي: لا تعارض بين التطعيم بلقاح كورونا ومصل الإنفلونزا الموسمية في نفس الزيارة

أ.د. خليفة عبد الله: مصل الإنفلونزا ضروري لأصحاب الأمراض المزمنة وعلى رأسهم مرضى السكري

أ.د. احمد البليدى: مراكز مكافحة الأمراض توصى بمصل الإنفلونزا الموسمية للاطفال فوق 6 اشهر و كذلك السيدات الحوامل خاصةً أثناء جائحة كورونا للعام العاشر على التوالى تلتزم سانوفي باستور -الرائدة في مجال الامصال - في توفير لقاح الأنفلونزا الموسميهVaxigripTetra رباعي السلالات، و الحاصل على موافقة هيئة الدواء المصريه للتطعيم ابتداءً من سن 6 أشهر، وذلك بهدف الوقاية من الاصابه الإنفلونزا الموسميه خاصةً في هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم.

أكد دكتور عادل خطاب، استاذ الامراض الصدرية بجامعة عين شمس عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مرض الإنفلونزا الموسمية يكون في ذروته في الفترة من ديسمبر الى شهر مارس، وفى كثير من الأحيان يمتد الى شهر مايو لذلك يعد مصل الإنفلونزا الموسمي ضروري وحيوي للتحصين ولا يوجد ما يسمي بوقت متأخر في التحصين.

واكد على أنه لا يوجد تعارض بين لقاحي الإنفلونزا الموسمية ولقاح الكورونا حيث أن كلاهما يعالج فيروسات الجهاز التنفسي.

وحول إمكانية الجمع بين لقاحي الإنفلونزا الموسمية والكورونا أكدت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس انه من المهم تنفيذ برنامج قوى للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع الاستمرار في برنامج التحصين ضد الكورونا (كوفيد-19).

و ذلك توفيرا لوقت ومجهود مراكز الرعاية الصحية كما يمكن تفعيل إعطاء اللقاحين في نفس الزيارة مثل ما هو معمول به في بعض البلدان و كما جاءت توصيات منظمة الصحة العالمية ومن جهته أشارالدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا) إنه لا يوجد تعارض نهائيا بين أخد لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا الموسمية حيث أكدت منظمة الصحة العالمية انه لا يوجد قلق او تداخل مناعي سلبي من اخذ اللقاحين في نفس الزيارة، وفى هذه الحالة يتم استخدام الذراع المقابل للحقن.

ومن المعروف ان لقاح الإنفلونزا (المصرح به فى مصر )لا يسبب مرض الإنفلونزا لأنها تصنع من فيروسات ميتة حيث توصى اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ACIP بالتحصين السنوي ضد الإنفلونزا لكل شخص من عمر 6 شهور فما فوق. وأشار دكتور خليفة عبد الله، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة الإسكندرية إلى أن مرض الإنفلونزا من الممكن أن يكون خطيرا، خاصةً بين كبار السن والذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب، والسكرى وممكن مع الإصابة بمرض الإنفلونزا حدوث مضاعفات خطيرة تؤدى إلى دخول المستشفى، لذلك الوقاية خير من العلاج والتحصين السنوي هام للغاية حيث إن فيروس الإنفلونزا يتغير باستمرار وأضاف أن هناك تشابه بين أعراض الانفلونزا وكورونا وذلك يجعل التحصين ضد الانفلونزا خلال جائحة كورونا هام جدا لانه يقلل من الاحتياج لاجراء الفحوصات والعزل عند ظهور اى من هذه الاعراض كما قال الدكتور أحمد البليدي، استاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة ان الاطفال اصغر من 5 اعوام خاصة من هم اقل من عامين اكثر عرضة للاصابة بمضاعافات الانفلونزا , لذا فتطعيم الانفلونزا يوفر الدفاع الافضل ضد الانفلونزا و مضاعفتها المحتملة و يقلل انتشارها للاخرين, التطعيم ضد الانفلونزا اثبت التقليل من الاصابة بالانفلونزا, و زيارات الطبيب, الغياب من المدارس و الحجز فى المستشفيات و الوفاة من الانفلونزا فى الاطفال وأشار دكتور أحمد البليدى، إن منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة تناول جميع المواطنين للقاح "كوفيد 19" وأيضاً مصل الإنفلونزا الموسمية سواء من كبار السن او من السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال. و من ناحيته اعرب د ابراهيم جلال المدير العام لشركة سانوفى باستور مصر والسودان، أن الشركة تحرص على تطوير لقاح الانفلونزا كل عام استجابةً للتغيرات فى سلاله فيروس الإنفلونزا السائدة كما نعمل سويا مع جميع الهيئات و الموسسات المعينية يدا بيد لرفع الوعى باهمية التطعيمات فى العموم و نخص تطعيم الالنفونزا فى هذا التوقيت من السنه عن طريق اطلاق حملات توعوية عن اهمية لقاح الانفلونزا و ذلك على وسائل التواصل الاجتماعى و الراديو و فى بعض الاندية الرياضيةلنشر الوعى باهمية الوقاية و الحماية من الاصابة بالانفلونزا الموسمية