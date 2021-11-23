الخارجية الألمانية تلقب باحثة مصرية بـ«بطلة إعادة التدوير»: مبادرات بلدي السبب

قالت ماهيتاب الرمال، الباحثة المصرية الحاصلة على الماجستير في مجال علوم البيئات المائية التطبيقية، إنها تحيي دور الدولة لاستماعها إلى الشباب، والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر، لمواجهة أزمة المياه، إذ أن هذه الأزمة، لن يجري حلها عن طريق الحكومة فقط، أو مؤسسات المجتمع المدني، لكنه يجب التنسيق بين كل الكيانات، مشيرة إلى أن المبادرات المصرية السبب الرئيسي في إطلاق لقب «بطلة التدوير» عليها.

مساعدة في التخلص من الزيوت

وأضافت «الرمال»، خلال مداخلة في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنها نزلت إلى الأسواق في عام 2017، من أجل مساعدة المحلات في التخلص من الزيوت المستخدمة في المحال، خاصة أن هذه الزيوت، لها تأثير سلبي عند إعادة استخدامها، مشيرة إلى أن التطبيق جرى في الإسكندرية ودمياط، لذا ابتكرت مبادرة مجتمعية غرضها جميع زيت الطعام المستخدم من مختلف الأسر مقابل الحصول على مال، وبعده يجري إعادة تدويره.

بطلة إعادة التدوير

وأوضحت الباحثة في مجال علوم البيئات المائية التطبيقية، أنها يطلق عليها بطلة إعادة التدوير، بعد فوزها في مسابقة نظمتها وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تقدمت بفكرة لإعادة تدوير الغذاء في المحافظات، من أجل أن يستخدمه الفقراء، موضحة أنها نفذت هذه الفكرة بنفسها، من خلال الأموال الخاصة بها، وحرصت الخارجية الألمانية على تسليمها بطاقة مصنعة من إعادة التدوير، لمشروع جرى في دولة توجو تكريما لها، وجرى إطلاق عليها لقب بطلة إعادة التدوير.