جومانة مراد: لا أستطيع الزواج بدون حب لأنه أساس استمرارية أي علاقة

كشفت الفنانة جومانا مراد عن رأيها في الزواج، مؤكدة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الزواج لا بد أن يكون مدروسًا: «الجواز لازم يبقى مدروس لأنه قرار مش سهل»، لافتة إلى أنه قد يتعرض للفشل حتى لو كان مدروسا بشكل جيد «فيه نصيب وفيه قصص كتير منقدرش نحكم على حاجة ومنقدرش نحط قواعد معينة».

وأوضحت جومانا مراد أنها لا تستطيع الزواج بدون حب، مؤكدة أهمية وجود مشاعر تجاه الشخص الذي يمكنها الارتباط به «أنا كجومانة معرفش أعمل حاجة من غير حب ومش لازم يبقى حب قوي وعنيف بس على الأقل أحس إن عندي مشاعر تجاه الشخص ده اللي هيتقفل عليا وعليه باب واحد».

وشددت جومانا مراد على أهمية الحب: «الحب شيء أساسي» متسائلة: «إزاي هتتقبل الشخص لو مبتحبوش.. وإزاي هتستحمله لو عنده عيوب لو انت مبتحبوش وانت بتستحمل صاحبك عشان بتحبه».

على الأقل يكون فيه قبول

وأكدت جومانا مراد على أهمية وجود القبول كحد أدنى للزواج من شخص ما: «على الأقل يكون فيه قبول أما من غير قبول خلاص».

وتابعت: «لسه نسب الطلاق بتزيد وزادت عشان إحنا مبقناش بنستحمل بعض وانت بتستحمل حد لما بتبقى بتحبه ولو انت مش حابب الشخص ده مش هتقدر تستحمله ولما بتحبه بتبرر له بتدي اعذار وبتسامحه بدل المرة 10 و20 ولو انت مبتحبوش مش هتسامحه ولا هتعذره في أي حاجة»، مؤكدة أن «الحب هو أساس استمرارية أي علاقة».