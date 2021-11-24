قبول 69 طلب تصالح في مخالفات البناء بنويبع.. وشرم الشيخ تتزيّن للسياحة

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، موافقته على التصالح في بعض مخالفات البناء في مدينة نويبع، حيث جرى التصديق على 10 حالات جديدة في المدينة، ليصل إجمالي حالات التصالح في نويبع 69 من أصل 264، وجارٍ فحص 195 طلبا آخرين، موضحا أنّ إجمالي المبالغ التي جري تحصيلها بالنسبة لمخالفات البناء مستوى المحافظة بلغت أكثر من 60 مليون جنيه لـ7028 حالة على مستوي مدن المحافظة.

اعتماد قرارات تصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

وقال فوده، في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إنّه اعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء أمس بمكتبه بشرم الشيخ «نموذج 10»، لأهالي مدينة نويبع، في إطار استكمال قرارات التصالح بكل مدينة بعد إنهاء إجراءاتها بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء وطبقا للقانون.

انتهاء أعمال التشجير والتجميل بشرم الشيخ

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنّ مدينة شرم الشيخ تتزيّن لاستقبال السائحين والمؤتمرات العلمية المقرر استضافتها قريبا، بتطوير أعمال التشجير والتجميل وتخطيط الطرق.

وأوضح أنّه أجرى جولة أمس في شرم الشيخ لمتابعة أعمال التشجير علي جانبي الطرق وأعمال التجميل بجميع الطرق والمحاور الرئيسية والعرضية والفرعية بالمدينة، إضافة لأعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة الهضبة وشارع السلام والطرق الجديدة الجاري تطويرها وتابع أعمال التشجير وإنشاء أحواض الزهور وشبكات الري للمزروعات وأعمال التجميل بالجزيرة الوسطى، من أمام جامعة الملك سلمان الدولية حتى محطة تموين وطنية بالطريق الأوسط بطول 2 كم وعرض 60 متر مرورا بالكوبري ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

الانتهاء من 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والشحن بالكهرباء

وأكد فوده، الانتهاء من 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن السيارات بالكهرباء، منها 4 نفذتها المدينة، فضلا عن المحطة الخامسة التي تطورها وزارة البترول (مدخل شرم / دهب")، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي وسيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لتكون ضمن المدن الخضراء في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ في نهاية العام المقبل 2022.

ولفت إلى أنّه تفقد محطات التموين بالغاز والكهرباء في المدينة، وهي «هضبة أم السيد، تموين السوق القديم، تموين شرق الدلتا، تموين مدخل بوابة شرم الشيخ، وتموين مدخل شرم الشيخ/ دهب».