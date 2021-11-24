ارتفاع إصابات كورونا عالميا لـ258 مليون والصحة العالمية تحذر من كارثة بأوروبا

ارتفعت إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 258 مليون و792 ألف و542 حالة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

كما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و166 ألفا و102 حالة، بحسب ما ذكرته قناة «سي إن إن» نقلًا عن الجامعة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم والتي بلغت 47 مليونا و980 ألفا و780 حالة.

الصحة العالمية تحذر من كارثة فى أوروبا بسبب كورونا

في السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الوفيات جرّاء كورونا في أوروبا من 1.5 مليون حاليًا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، حالي استمرار زيادة الإصابات بالفيروس كما هو الوضع حاليًا.

وأشارت إلى أنها تتوقع ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022، مضيفة أنه يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استناداً إلى المنحى الحالي، «وفقًا لشبكة سكاى نيوز».

وجرى حتى الآن تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، وترجع منظمة الصحة العالمية ارتفاع إصابات الفيروس إلى تفشي متحور دلتا شديد العدوى وعدم التطعيم بشكل كاف وتخفيف قيود كورونا.

تسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة بكورونا في أوروبا

كما أظهرت بيانات المنظمة أن الوفيات المرتبطة بكورونا تضاعفت منذ نهاية سبتمبر، من 2100 يومياً إلى نحو 4200.

فيما أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه، أن الوضع المتعلق بكورونا في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية، قائلا: «إننا نواجه شتاءً مليئاً بالتحديات»، داعيًا إلى اعتماد نهج «لقاح أكثر» يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد لمواجهة ارتفاع الإصابات بالفيروس.