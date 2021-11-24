جامعة حلوان توفر لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 عامًا

وفرت إدارة جامعة حلوان، لقاح فايزر للطلاب الذين لم يتخطى سنهم 18 عامًا في مستشفى الطلبة بجامعة حلوان بجوار كلية الهندسة، وذلك اعتبارًا من الأحد الماضي، ويأتي ذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، واتحاد الطلاب.

توفير لقاح فايزر للطلاب

شدد الدكتور ممدوح مهدي، على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الجامعة سعت لتوفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18عامًا.

وقدم القائم بعمل رئيس الجامعة، الشكر للأطقم الطبية على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

فايزر أمن للطلاب أقل من 18 عامًا

أوضح الدكتور محمود عابد، توافر اللقاح لجميع الطلاب الأقل من 18عاماً، حيث سيحصلون على لقاح فايزر نظرًا لمأمونيته بالنسبة لتلك الفئة العمرية، وفقًا للبروتوكولات الدولية.

ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لتطعيم طلاب الجامعات وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الغير ملقحين إلى الجامعات وجهود جامعة حلوان لتوفير التطعيم، وأكدت الجامعة أنه تم تطعيم 115 ألف من منتسبي جامعة حلوان.