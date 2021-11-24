ضبط عاملين بحوزتها 24 لفافة هيروين و12 قطعة حشيش بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل بحوزته كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على زبائنه وعملائه بدائرة أخميم، شرقي المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، يفيد بإتجار المدعو «ياسين. ر. ح. ع»، 20 عاما، عامل، في المواد المخدرة، واتخاذه من مسكنه بدائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

24 لفافة لمادة الهروين المخدر

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، استهدف منزل المتهم المذكور، وضبط بحوزته 24 لفافة لمادة الهروين المخدر، تزن حوالي 75 جراما، وواحدة لمادة الشابو المخدر، حوالي 7 جرامات، ومبلغ مالي قدره 410 جنيهات، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلت الوقائع المذكورة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط 12 قطعة حشيش

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، من ضبط 12 قطعة لمادة الحشيش المخدر، تزن حوالي 35 جراما، ومبلغ مالي قدره 580 جنيه، وهاتف محمول حيازة المتهم «محمد. ا. ع. ا»، 24 عاما، وشهرتة «كرتونة»، عامل، مقيم بمركز سوهاج.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي، من حصيلة البيع والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع عن النفس.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.