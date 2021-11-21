المشدد 6 سنوات لـ«تاجرة» بسوق العبور: اتمسكت بـ87 تذكرة هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة تاجرة بسوق العبور، ومتهمين آخرين، بالسجن المشدد 6 سنوات، لكل منهم، كما شمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة مخدر«الهيروين» بقصد الاتجار فيه في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وسلاحين أبيض «مطواه» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية، فيما برأت المحكمة، متهمين آخرين مما نُسب إليهما.

هيروين وسلاح

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 3098 لسنة 2021 جنايات السلام ثان، أن المتهم «عمرو. م» 34 عامًا، خراط، والمتهم «محمد. ص» 31 عامًا، مدرب خيول، والمتهمة «سمر. ح» 32 عامًا، أحرزوا بقصد الاتجار جوهر «الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز المتهمون سلاحين أبيض «مطواه» دون مسوغ قاونوني من الضرورة المهنية والحرفية، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

الشرطة تداهم المكان

وبيّن ضابط شرطة من قوة مباحث قسم شرطة السلام ثان، أنه نفاذاً لأذن النيابة العامة بتفتيش وضبط المتهمين، انتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم، وبصحبتهم شخصين آخرين فضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على لفافات لجوهر الهيروين المخدر، وكذا أسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمول، وبمواجهة المتهمين من الأول حتى الثالث، أقروا بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، وأقر الرابع والخامس بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

87 تذكرة هيروين

وتمكنت الشرطة من ضبط 87 تذكرة هيروين، بحوزة المتهمين، كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 87 قطعة لجوهر «الهيروين» المخدر، وتحوي المادة الفعالة للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

محاكمة جنائية

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وفي ختام التحقيقات، أحالتهم للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت بحقهم الحكم المتقدم.