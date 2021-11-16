المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب 29 لفافة هيروين

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازته جوهر «الهيروين» بقصد الاتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، عضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامه أحمد السمان، وأمانة محمد عطية، عصام آغا ترك.

تحقيقات النيابة العامة

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 1215 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، أن المتهم «محسن. أ» 37 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

المضبوطات 29 لفاقة هيروين

واستمعت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات التي أجرتها في الدعوى، لعدة شهود إثبات على رأسهم ملازم أول شرطة يعمل معاون مباحث باب الشعرية، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص، ومسكن المتهم لتحريات دلته على قيامه بالاتجار في الجواهر المخدرة انتقل لمكان تواجده، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 29 لفافة تحوي كلاً منها جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي حصيلة الاتجار في الجوهر المخدر والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه.

وتحت بند ملاحظات النيابة العامة بأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، جاء تقرير المعمل الكيماوي، وأفاد بأن المضبوطات 29 لفافة لجوهر «الهيروين» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه قائمًا 12.38 سنتجرام.