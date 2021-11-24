التربية والتعليم تفتتح مدرسة أبو العراج جنوب الشيخ زويد

افتتحت إدارة الشيخ زويد التعليمية، اليوم الأربعاء، المدارس المغلقة جنوب المدينة، كما أعادت التلاميذ المنتسبين في مدارس أخرى إلى مدارسهم الأصلية.

وتفقد سلامة سلمان مدير الإدارة التعليمية في الشيخ زويد، مدرسة أبو العراج الابتدائية لتشغيلها برفقة إدارة الصيانة، وفريق الموجهين والمعلمين، وذلك بعد عودة الأهالي من سكان تلك المناطق، والتجمعات القريبة، وجهزوا الفصول للعمل الدراسي بداية من اليوم الأربعاء.

وكيل وزارة التربية يشدد على أنتظام العملية التعليمية

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان قد زار مدارس الشيخ زويد الأسبوع الماضي، وشدد على أيصال تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بضرورة فتح جميع المدارس المغلقة بسبب الأحداث، ووضع تصور للمدارس الأخرى التي تحتاج إلى ترميم، وإعادة هيكلة.

العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي في التجمعات والقرى

وأوضح حمزة رضوان، في بيان له، أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي في قرى الشيخ زويد، مؤكدًا على الانضباط في حضور التلاميذ والمدرسين، وأن لجان المراقبة والموجهين يتابعون المدارس باستمرار.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد شكلت لجنة للمرور على مدارس الجورة والظهير جنوب الشيخ زويد، وتفقدت سير المناهج فى تلك المدارس، والعمل على أيصال جميع الخدمات المنقوصة والتخصصات لإنجاح العملية التعليمية جنوب المدن وفى القرى مساوية بالمدارس داخل المدن في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.