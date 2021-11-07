ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 1275 حكما قضائيا بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في سوهاج حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 28 قطعة سلاح، وتنفيذ 1275 حكما قضائيا وضبط تجار مواد مخدرة، وذلك بإشراف فرع الأمن العام، وبمشاركة مجموعات قتالية من قوات الأمن.

ضبط 28 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة تأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، وضُبطت بندقيتان آليتان، و6 بنادق خرطوش، و18 فرد روسي محلي الصنع، و3 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع.

ضبط تجار مخدرات وتنفيذ أحكام قضائية

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشاة من ضبط كل من «الشاذلي. ح. ع»، 27 سنة، عامل، و«محمد. ا. س»، 25 سنة، عامل، ومقيمان ببندر المنشأة، وبحوزتهما 31 لفافة حشيش المخدر زنة 450 جراما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضُبطت 10 قطع لمادة الحشيش المخدر زنة حوالي 50 جراما و14 قرص تامول المخدر، بحوزة «عبده. ا. ع»، 57 سنة، سائق، ومقيم بمركز المراغة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1275 حكما، حيث تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 12 حكما، و22 قضية في مجالات (عمالة أطفال – تدخين داخل الموصلات العامة – تسول).

وحررت المحاضر اللازمة المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.