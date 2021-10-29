ضبط عنصرين إجراميين لاتجارهما في الأسلحة النارية والذخائر بالدقهلية والمنيا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وفي هذا الصدد، وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتي أمن «الدقهلية – المنيا» أسفرت عن ضبط الآتي:-

مديرية أمن الدقهلية

ضبط «أحد العناصر الإجرامية» تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته «3 فرود خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط عنصر إجرامي بالمنيا

ضبط «أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا»؛ للاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته «4 فرود خرطوش – 2 سلاح أبيض – 2 هاتف محمول»، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.