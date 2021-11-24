توسعة طريق كفر الجزار ميت الحوفيين بتكلفة 9.5 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وطوخ، لمتابعة عدد من مشروعات الطرق والرصف ومحطات المياه والصرف الصحي لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات، وذلك لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المحددة المتفق عليها وفق الجداول الزمنية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف ببنها

وتفقد محافظ القليوبية أعمال الرصف بطريق «كفر الجزار/ورورة/ ميت الحوفيين»، والذي تم توسعة الطريق بعرض 11 متر بطول 2.8 كم2، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق وإنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل، وأكد على قيام لجنة استلام الطرق بمواصلة ومتابعة أعمال الرصف، وذلك وفقًا لمعايير الجودة.

وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

محافظ القليوبية يتفقد محطة معالجة الصرف بشبلنجة

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة صرف صحي شبلنجة بطاقه 20 ألف متر3/يوم، بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه ووصلت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 95% ونسبه تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 80% وتخدم قرى «شبلنجة - كفر أبوزهرة - نقباس - منية السباع- كفر الشموت» وجاري تسليم شبكات الانحدار للقرى.

كما تفقد المحافظ خلال جولته محطة مياه شبلنجة وهي تعمل بنظام ultra filteration «الترشيح الفائق» وبذلك تعتبر أول محطة في محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام بطاقه 17 ألف متر3/يوم بتكلفة 110 مليون جنيه، ووصلت نسبه التنفيذ 80%، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها ومخطط الانتهاء من الأعمال في 30 مارس القادم.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق نامول مشتهر بطول 3.5 كيلو متر وبتكلفة 7 مليون جنيه، ووصلت نسبه تنفيذ أعمال الرصف إلى 90٪ حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعه الانتهاء منها لتسليم الطريق.