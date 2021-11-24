معلم بشمال سيناء لم تمنعه إصابته بالشلل من التدريس.. الله يراقبني

«سلامة أبو شهوان» أحد المدرسين الابتدائي في مدرسة الشهاوين الابتدائية بجنوب الشيخ زويد، لم تمنعه إصابته بشلل في ذراعة اليمنى من الذهاب للمدرسة وتعليم الأطفال بكل حب وأمانة.

يقف أبو شهوان، في الفصل الابتدائي رافعًا يدى اليمنى المصابة بالشلل بالأخرى، حتى يستطيع كتابة الدروس للأطفال على السبورة، بالرغم من استطاعته تقديم إجازة مرضية أو طلب نقله لعمل آخر يتوافق مع حالته المرضية التي تعرض لها بعد أزمة صحية.

«إن كانت الإدارة التعليمية لا تراقبك، فأن الله يراقبك» هكذا بدأ أبو شهوان حديثة مع «الوطن»، قائلًا: إن الواجب المهني الذي تعلمناه يحتم علينا تدريس التلاميذ إلى أخر مجهود، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل لا يحتاج إلى رقيب أو توجيه.

وأضاف أبو شهوان، أن التلاميذ يقطعون مسافات إلى المدرسة يوميًا من أجل التعلم، فلا يعقل أن نتركهم ونجلس في بيوتنا متعللين بالأمراض.

الإدارة التعليمية تشيد بـ سلامة أبو شهوان

وأثنت الإدارة التعليمية في الشيخ زويد بشمال سيناء، على سلامة أبو شهوان، مؤكدة أن يحضر إلى المدرسة ويشرح الدروس للتلاميذ، بالرغم من إصابته بشلل في يده اليمنى.

وأشارت الإدارة التعليمية في الشيخ زويد، إلى أن أبو شهوان يحضر إلى المدرسة قبل فتح الباب الرئيسي، بالإضافة إلى مغادرته بعد آخر تلميذ بالمدرسة.

مطالبات بتكريم المعلم

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الشيخ زويد، مديرية التربية والتعليم، بضرورة تكريم مثل تلك النماذج المتفانية في العمل.

وقال ممدوح فراج أحد العاملين بجامعة العريش، وأحد جيران أبو شهوان، إن المعلم بالرغم من تعرضه لأزمة صحية وإصابته بالشلل، إلا أنه يؤدي عمله بكل أمانة ويصر على الذهاب للمدرسة.

وأضاف فراج، أن أبو شهوان مشهور عنه بالتدين والاحترام بين الجيران والأصدقاء، مؤكدًا أن هذه النماذج تحتاج إلى تكريم ليكونوا قدوة للأجيال القادمة.