زيادة إشغالات الفنادق بركة افتتاح طريق الكباش.. بلدنا كاملة العدد

تستعد محافظة الأقصر لانطلاق فعاليات افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير السياحة والأثار وعدد من المسؤولين، ذلك الحدث التاريخي الكبير ذات الصبغة العالمية، يعيد للأذهان موكب المومياوات الملكية الذي شهدته مصر في أبريل الماضي.

وبحسب تصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فإن الاحتفالية ستكون بشكل مختلف يبهر المصريين والعالم أجمع، للإعلان عن جمال مصر والأقصر.

قبل يوم واحد من انطلاق الحدث الذي تلتفت بانطلاقه أعين العالم إلى محافظة الأقصر في صعيد مصر، لوحظ ارتفاع نسب الإشغالات في الفنادق هناك، بحسب ما تداول أصحاب الشركات السياحة ومنظمي الرحلات، وهو ما عبر عنه حسين بيومي، مدير فرع إحدى الشركات السياحية الخاصة في الأقصر بقوله في بداية حديثه لـ«الوطن»، «بلدنا كاملة العدد الأيام دي لأول مرة من فترة طويلة أوي بعد أزمة كورونا اللي ضربت السياحة».

استعدادات على قدم وساق تشهدها محافظة الأقصر منذ نحو شهر كامل قبل انطلاق احتفالية طريق الكباش المقررة غدا في 25 نوفمبر 2021، تزينت الشوارع من أجل استقبال الوفود المشاركة في الحفل التاريخي، ومن داخل معبد الأقصر تبدأ الاحتفالية الرسمية بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملوا البيارق، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولا لتماثيل أبو الهول، حيث بداية طريق الكباش.

وتابع حسين، في حديثه عن نسبة إشغالات السياحة مع الحدث التاريخي، بالإشارة إلى أن الجنسيات الأكثر عددا في الأقصر هي الأسبانية إلى جانب الجنسيات الروسية بعد عودة الرحلات الروسية إلى الغردقة، وهي لأول مرة تشهد الأقصر هذه الأعداد في الأفواج السياحية والمسؤولين المشاركين عن الحفل والمدعوين الحضور منذ بداية جائحة كورونا.

تخصيص شاشات عرض كبيرة في ساحات الفنادق لمتابعة افتتاح طريق الكباش

الشيف مصطفى علي، شيف بإحدى الفنادق السياحية بمحافظة الأقصر من فئة الخمس نجوم، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» ملاحظته بارتفاع نسبة الإشغالات بالفندق خلال الأسبوع الماضي والأيام الحالية قبل يوم واحد من انطلاق افتتاح طريق الكباش.

وتابع الشيف الذي يعمل في الأقصر منذ نحو 5 سنوات، بأن الحديث السائد بين الوفود النزيلة بالفندق يدور حول الحدث التاريخي المنتظر في طريق الكباش، «الناس هنا مشغولة بالكلام عن افتتاح طريق الكباش والكل منتظر يتابعه على التلفزيون»، لافتا إلى تخصيص مكان لمتابعة الحدث عبر شاشة عرض كبيرة في الفندق للجنسيات الأجنبية والمصريين أيضا من النزلاء.