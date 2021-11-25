انطلاق الدعاية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2021.. اليوم

يبدأ الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، إجراءات الدعاية الانتخابية لهم في الكليات المقيدين بها أو الأخرى، الدعاية اليوم الخميس، ولمدة 3 أيام، على أن تنتهي السبت المقبل.

وتبدأ الجولة الأولى من اانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الأحد المقبل، بانتخاب ممثلي الطلاب في اللجان المختلفة للفرق على مستوى كل كلية، وهي 7: «الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة».

وشددت الجامعات على عدد من المحظورات يجب تجنبها من قبل الطلاب، في أثناء الدعاية الانتخابية.

الجامعات تحذر من استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية

وتتمثل محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية، في الابتعاد عن استخدام الشعارات الدينية والطائفية بالدعاية، وكذلك عدم لصق الأوراق والبنرات على الحوائط، بجانب عدم استخدام مكبرات الصوت بالقرب من أماكن وقاعات المحاضرات والتدريس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك التعليمات والإرشادات في هذا الشأن.

لقاح كورونا شرطا للمشاركة في الانتخابات

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الدعاية ستنطلق اليوم بالكليات، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الجولة الأولى من الانتخابات ستنطلق يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة أن يكون الطالب الراغب في التصويت حاصلا على لقاح كورونا.

في السياق ذاته، شدد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين للانتخابات بجميع الكليات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وكذلك ارتداء الكمامة للجميع داخل مقار اللجان.