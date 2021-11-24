انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحادات الطلاب بالجامعة غدا

تعلن الجامعات الحكومية، اليوم، القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية 2021، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ غدا الدعاية الانتخابية للطلاب المرشحين للانتخابات، وذلك استعداد لبدء الجولة الأولى للانتخابات المقرر أن تنطللق الأحد المقبل.

وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ خلال أعمال الانتخابات مع التأكيد على ضرورة حصول أي شخص يرغب في الإدلاء بصوته على لقاح كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الاستعداد التام للانتخابات.

الجامعات: الحصول على لقاح كورونا شرط التصويت بانتخابات الاتحادات الطلابية

وقال الدكتورمصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، وذلك بانتخاب ممثلي الطلاب باللجان المختلفة على مستوى كل فرقة وكلية، مؤكدا على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» والتأكيد على ضرورة أي طالب يرغب في التصويت للانتخابات على لقاح كورونا، لافتا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحد بين جميع الطلاب في العملية الانتخابية.

26793 طالبا تقدموا لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب الذين تقدموا بالترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، لافتا إلى أنه سيتم اليوم الكشف والإعلان عن الكشف النهائية للطلاب المرشيح لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقدم للانتخابات 26793 طالبًا وطالبة لعام 2021/2022 موزعة على 14583 طالبًا، و12210 طالبات، موجها رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تجرى خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري عن سير العملية الانتخابية حتى انتهائها.