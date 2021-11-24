فيلم فرق خبرة لمحمد الشرنوبي يحقق إيرادات 3 ملايين و467 ألف جنيه

حقق فيلم فرق خبرة للفنان محمد الشرنوبي إيرادات فاقت الأفلام المنافسة منذ بداية عرضه بدور العرض، وحقق الفيلم أمس الثلاثاء ما يقرب من 48 ألف جنيه، ليكون الناتج الإجمالي للإيرادات نحو 2 مليون و468 ألف جنيه، وفقاً لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم فرق خبرة

تدور أحداث فيلم فرق خبرة حول الشاب الهادئ «ناجي» الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.

أبطال فيلم فرق خبرة

والعمل من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب منهم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي، بالإضافة إلى سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، ويعتبر الفيلم هو الظهور السينمائي الأخير للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

الظهور الأخير لـ دلال عبد العزيز

ويعتبر الفيلم الظهور الأخير للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، وكانت دلال عبد العزيز، رحلت يوم 7 أغسطس الماضي عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذ تدهورت حالتها خلال 4 أشهر تقريبًا إثر إصابتها بفيروس كورونا، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، الذي كان من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض

حيث حقق فيلم «عروستي» ما يقرب من 11 مليون منذ طرحه بدور العرض منذ نحو 9 أسابيع، بينما حقق فيلم «ماكو» 16 مليون جنيه، وتفوق هنيدي بفيلم «الإنس والنمس » ليحقق مايقرب من 58 مليون جنيه، وحقق فيلم «200 جنيه» 8 ملايين جنيه، بينما حقق فيلم موسى ما يقرب من 17 مليون جنيه، ووصلت إيرادات فيلم العارف إلى 62 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض .