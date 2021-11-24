الانتهاء من تشطيبات مدرسة الشهيد حمدي بتكلفة 6 ملايين جنيه بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن تم الانتهاء من كل التشطيبات بمدرسة الشهيد حمدي سلامة الابتدائية الجديدة، وتم الانتهاء من كل التشطيبات، وجارٍ فرش وتأثيث المدرسة المقامة على مساحة إجمالية 2954 م2 والمكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية بإجمالي مساحة مباني 480 م بـ19 فصلا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و283 ألف جنيه.

وأكد المحافظ على أهمية مبادرة «حياة كريمة»، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

وأشار آمنة إلى أن «حياة كريمة» مبادرة رئاسية متكاملة وهي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار السبع سنوات الماضية، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي.

المبادرة تخدم القرى الأكثر احتياجا

وأوضح أن المبادرة تخدم القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

6 مراكز تعمل بها «حاة كريمة»

وتنفذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض البحيرة والجاري تنفيذها بنطاق 6 مراكز بإجمالي 43 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع لتنفيذ المبادرة بها في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم في كل الجوانب وتقديم كل الخدمات لمواطنيها.