وفاة أول جنين في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا بعد تأكد إصابة والدته

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، وفاة أول جنين بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إثر فقد سيدة جنينها بعدما وضعته خلال الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، الإثنين الماضي.

الجنين أُصيب بفيروس كورونا

جاء ذلك بعد أربعة أيام من تأكد إصابة الأم بكوفيد-19، وذلك وفقاً لما ذكرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونقلت وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات القول إن الفحص أثبت إصابة الجنين بكوفيد-19.

ارتفاع حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الكورية تسجيل أعلى معدلات الوفاة بالفيروس منذ بداية الموجة الرابعة للوباء في البلاد، خلال يوليو الماضي، حيث سجلت المنشآت الطبية 35 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 3363 حالة، واستبعدت الوكالة لاحقا وفاة الجنين من الإحصاءات اليومية، ليصبح الإجمالي 3362 حالة.

انفجار الوضع الوبائي في كوريا الجنوبية

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي «كيم بو-كيوم»، اليوم الأربعاء، إن وضع فيروس كورونا في البلاد أصبح أسوأ مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنّ العاصمة هي أكثر المدن تضرراً، وحث السلطات الصحية على تعزيز إجراءات الاحتواء.

وأشار «كيم»، إلى أنّه من الضروري التفكير في فرض خطة استجابة طارئة لكورونا خاصة في العاصمة سول، التي تضم نحو نصف سكان البلاد، بناءًا على تقييم السلطات الصحية لمخاطر الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأعلنت السلطات أمس الثلاثاء تسجيل 3573 إصابة بالفيروس، متجاوزة الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 18 نوفمبر والبالغ 3292 إصابة، وذكرت يونهاب أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها صباح اليوم 4 آلاف إصابة.​