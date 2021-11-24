«السياحة» تتابع تطبيق المعايير الصحية للأغذية والمشروبات بالفنادق

اجتمعت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، مع ممثلي كل من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان، وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة مدى التزام الفنادق الثابتة والعائمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية والالتزام بجودة الخدمات المقدمة بها للزائرين، في إطار الاستعداد للموسم السياحي الشتوي.

وخلال الاجتماع استمعت نائب الوزير، إلى طلبات ومقترحات الخبراء والعاملين بالقطاع السياحي بالأقصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة.

تطبيق المعايير الصحية والمراجعة للأغذية والمشروبات

وشددت «شلبي»، على ضرورة المراجعة الدقيقة من كافة اللجان المعنية؛ لتطبيق المعايير الصحية والمراجعة للأغذية والمشروبات وأماكن إعدادها ومخازن الأطعمة في الفنادق الثابتة والعائمة.

ومن جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم للمجهودات التي تٌبذل في سبيل المتابعة المستمرة والمراجعة من كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الشركات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، مؤكدين أن الأقصر ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة في الحركة السياحية الوافدة إليها خاصة بعد إطلاق فعالية «الأقصر ...طريق الكباش»، التي ستبرز للعالم أهمية الأقصر كمتحف مفتوح ومقصد سياحي متميز وفريد.