نجاح المرحلة الأولى من اختبارات لقاح كورونا طويل الأمد في ألمانيا

أعلن باحثون ألمان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على البشر للقاح كوفاك-1 «CoVac-1» بنجاح، الذى يهدف إلى خلق مناعة طويلة الأمد للخلايا التائية ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

لقاح «كوفاك -1» طويل الأمد الجديد

وأجريت الاختبارات في مستشفى جامعة «توبنجن» الالمانية، وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين في الاختبارات البالغ عددهم 36 متطوع الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و80 عامًا، تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفاك-1 «CoVac-1 » الجديد، ظهرت لديهم استجابة مناعية للخلايا التائية، وهي مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم، أقوى من تلك التي تنشأ نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، إضافة إلى عدم وجود آثار جانبية لدى جميع المشتركين، حيث استمرت 3 أشهر بعد تطعيمهم.

مرحلة الاختبارات السريرية الثانية ستبدأ قريبًا

وفى السياق ذاته، قيّم الباحثون هذه النتائج بالإيجابية تمامًا، كما يأملوا بتأكيدها في مرحلة الاختبارات السريرية الثانية التي ستبدأ قريبًا، مؤكّدين أنَّ مناعة الخلايا التائية، تعد الخط الدفاعي الأول للجسم ضد مسببات الأمراض، كما أنها تهاجم الخلايا المصابة وترسل المعلومات إلى الخلايا البائية، التي تنتج الأجسام المضادة، حيث أن الاستجابة المناعية الجيدة للخلايا التائية مهمة خاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص الخلايا البائية، مثل مرضى السرطان أو المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.

وتعتمد مدة فاعلية اللقاح تعتمد على سلالات الفيروس التي يواجهها، وذلك بحسب مدير عام مركز «جاماليا» لبحوث الأوبئة في روسيا، ألكسندر جينسبورج، إنَّ تصميم لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، من المتوقع أن يستمر مفعوله لمدة 5-10 سنوات، كما يعتمد على سلالات الفيروس التي ستتم مواجهتها، مضيفا أن تطوّر الفيروس، سيطرح متحوّرات جديدة سنضطر لتصميم لقاحات مضادة لها، وفقًا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.