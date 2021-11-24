توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة كثيفة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الخميس 25 نوفمبر الجاري، حتى السبت الموافق 27 من الشهر ذاته.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد غدًا طقسا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردا على الأنحاء كافة.

توقعات طقس الجمعة

أما يوم الجمعة فيسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، باردا على جنوب البلاد.

طقس السبت

ويوم السبت يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح

وبشكل عام يقول الخبراء، إنّ البلاد تشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد يوم الجمعة نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، كما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري شوائب عالقة نهارًا يوم السبت.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.