طوارئ في ميناء دمياط لاستقبال ناقلة غاز بنمية بحمولة 70 ألف طن

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 28 سفينة، إضافة إلى ناقلة الغاز المسال (METHANE MICKIE HARPER) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 292 مترا وبعرض 45 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 70 ألف طن من الغاز المسال.

رئيس ميناء دمياط يوجه برفع حالة الاستعداد

وتابع اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس الإدارة، عملية دخول ناقلة الغاز وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23341 طنا، تشمل: 14350 طن رمل و5500 طن يوريا و754 طن نترات و1900 طن فوسفات و837 طن حديد.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42334 طنا تشمل: 15299 طن قمح و195 طن مواسير و1772 طن حديد و4768 طن خردة و16000 طن ذرة و4300 طن سكر.

515 حاوية مكافئة إجمالي حركة الصادر

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وفاصوليا وملوخية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وبرسيم وليمون وبقدونس وأعشاب وكركدية وكراوية ولب وريحان وطماطم وسمسم وفول سوداني) وفواكه (بلح ومانجو وفراولة) يجري تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ولبنان وقطر وهولندا وأمريكا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا وسنغافورة وألمانيا ومالديف وإيطاليا ومالطا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 902 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118341 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97078 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1309 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5554 شاحنة.