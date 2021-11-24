أسعار السلع التموينية ديسمبر 2021.. 35 بدلا من 28 بعد إضافة البسكويت

اختلفت قائمة أسعار السلع التموينية المقرر ضخها في شهر ديسمبر المقبل، عن قائمة سلع الأشهر الماضية، بعد ضم البسكويت للسلع الغذائية المدعمة التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذ الصرف للمواطنين المستحقين لصرف التموين شهريا، والمقيدين على منظومة الدعم التمويني.

قائمة أسعار السلع التموينية المدعمة

وزادت قائمة أسعار السلع التموينية المدعمة إلى 35 سلعة غذائية وغير غذائية، بعد أن كانت 28 فقط، بعد إضافة 7 أصناف بسكويت، حيث أصبح للمواطن الحق في اختيار ما يشاء من القائمة بعد صرف السلع الأساسية للتموين من الزيت والسكر والأرز، وتتمثل قائمة أسعار السلع التموينية كالتالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية بجنيهين.

24. ظرف طحينة بيضاء بجنيهين.

25. كيس سائل غسيل أواني بجنيهين.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

29. بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

30. بسكويت تومور بالكاكاو سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

31. ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

32. ويفر يويوز فراولة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

33. ويفر يويوز شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

34. ويفر بوو فانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

35. ويفر بوو شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.