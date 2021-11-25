ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من السبت.. العظمى تصل لـ33 ببعض المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خلال أيام ارتفاع درجات الحرارة، التي تبدأ من الأسبوع المقبل؛ لأن هذا مؤقت وليس دائم.

وأوضحت الهيئة أن الأسبوع المقبل سيشهد عدم استقرار في درجات الحرارة؛ إذ سترتفع في بداية الأسبوع، ثم تنخفض مرة أخرى بشكل ملحوظ.

عدم الاستقرار في درجات الحراراة

وأكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية، بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن فصل الخريف سوف يشهد عدم استقرار في درجات الحرارة، من ارتفاع شديد إلى انخفاض ملحوظ؛ إذ تصل نسبة الانخفاض إلى أكثر من 10 درجات خلال نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح «أبو المعاطي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه على المواطنين توخي الحذر في ارتدائهم للملابس، ولا داعي لارتداء الصيفية خلال أيام ارتفاع الحرارة، خاصة أن درجات الحرارة تنخفض في أثناء الليل.

درجة الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة غدا الجمعة

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة يوم السبت المقبل

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى31 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.