هاني شنودة: مشاركتي في مهرجان القاهرة شرف وندرس الاقترحات لحفل الافتتاح

كشف الموسيقار «هاني شنودة»، عن انتهائه من الموسيقى الخاصة بأغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، بدار الأوبرا المصرية.

«شنودة»: اختفيت عن الأنظار بسبب موسيقى الحفل

وأوضح «شنودة»، لـ«الوطن»، أن الموسيقى الخاصة بالحفل استغرقت وقتا طويلا للغاية، وهو الأمر الذي جعله يختفى تمامًا عن الأنظار طيلة الأيام الماضية مكتفيا بالظهور في حفل «ملتقى أولادنا»، نظرا لحبه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

«شنودة»: شرف كبير أن أكون على مسرح المهرجان

وأشار إلى أن طريقة عرض الأغنية واختيار المشاركين له، لم يتحدد بعد، لافتا إلى وجود عدة سيناريوهات من بينها الظهور منفردا بالعزف على البيانو، أو وجود أوركسترا، معلقا على السيناريو الأخير: «أمر قد يصعب تحقيقه بسبب كثرة المتواجدين على المسرح».

واختتم شنودة حديثه قائلا: «هذا الأمر شرف كبير لي ويكفي ترشيحي في مهرجان كبير وعالمي مثل القاهرة لأكون على حشبة مسرحه فى حفل الافتتاح».

هاني شنودة ضد قرار منع المهرجانات

وكان الموسيقار أبدى رأيه في قرار النقابة بمنع عدد من مطربي المهرجانات، وقال خلال مداخلة تليفزيونية سابقة: «أنا مش مع المنع لإني مقدرش أقول للناس اللي بتمشي في نهر الشارع نمنع المشي لكن اللي نزل من على الرصيف يتعاقب، اللي يقول أغاني أو كلمات خارجة شرطة الآداب والنيابة تحبسه وتعاقبه، لكن المنع أكبر خطأ في الدنيا ويشبه سكب الزيت على النار».

موعد انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي ينطلق يوم 26 نوفمبر وتستمر فعالياته حتى 5 ديسمبر المقبل، وسيشمل المهرجان تكريم الفنانة نيللي عن مجمل أعمالها، ويعد مهرجان القاهرة السينمائي هو الأقدم في المنطقة، حيث انطلق عام 1976، ويصنف بأنه واحدا من بين 15 مهرجانا فقط ضمن فئة «أ»، من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.