حظك اليوم برج الأسد الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج الأسد أنّها عاطفية، وتثق بنفسها كثيرًا، كما أنّها تعشق الحياة، وتتمتع بشخصية قيادية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلًا وموضوعًا وتستعيد ثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.