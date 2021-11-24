حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العذراء ذاكرة قوية جدًا، ويتصفون دائمًا بالصبر والمسئولية الكبيرة تجاه الأشياء، ويعتمدون على أنفسهم في إنجاز مختلف الأمور.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر يدعوك للعمل في صمت ولاختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تنافر القمر مع زحل بمنزلي الصحة قد يضعف طاقتك، ومن المهم أن تسترخي وتنظم جهودك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.