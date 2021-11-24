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محمود مسلم

لطلاب الصف الثالث الثانوي.. الدليل الدراسي لعام 2021 - 2022

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الوطن
05:24 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
دليل المذاكرة المنتجة

دليل المذاكرة المنتجة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدليل الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، للعام 2021 / 2022.

وقالت الوزارة في بيان لها، موجهةً نداءً لطلاب الصف الثالث الثانوي: «يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها، لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي».

التعليم: الدليل يساعد الطلاب على المذاكرة المنتجة

وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الاجتماع _ علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها، وذلك لمساعدة الطلاب على المذاكرة المنتجة التي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.

ويمكن للطلاب الوصول إلى الملفات من هنــــا

 

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