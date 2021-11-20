قرض بمليون جنيه دون ضامن للعاملين بالقطاع الخاص.. والسداد على 5 سنوات

يقدم بنك التعمير والإسكان خدمات للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يتيح الحصول على قرض مليون جنيه، مع فرصة سداد تصل إلى 5 سنوات، بشرط أنَّ تكون المستندات ما يثبت عدم حصول طالب القرض على قروض أخرى، أو وضع اسمه في قائمة المتعثرين بالسداد من قبل، مع تحويل الراتب على البنك.

قرض دون ضامن

ونشر بنك التعمير والإسكان، كتابًا دوريًا أعلن فيه تفاصيل برنامج تمويل العاملين بالقطاع الخاص تحت شعار «بنك التعمير والإسكان.. شريكك المثالي لتحقيق طموحاتك»، حيث يقدم لك قرض شخصي مقابل تحويل الراتب دون أي ضمانات يمنحك هذا البرنامج مزايا متعددة

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل القرض الشخصي الذي يقدمه بنك التعمير والإسكان.

- قرض شخصي حتى مليون جنيه مصري في حالة تحويل الراتب، أوقرض بقيمة 500 ألف جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.

- التمويل دون ضامن.

- سعر عائد مميز، يتمّ تحديده حسب ما يقرّ من البنك المركزي المصري لسعر الفائدة.

- تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

- يقدم بنك التعمير والإسكان مرونة في السداد تتراوح بين 6 إلى 120 شهرًا في حالة تحويل الراتب، أو 60 شهرًا في حالة عدم تحويل الراتب.

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً وألا يزيد على 60 عاماً في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان مفردات المرتب معتمده من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.