«التعليم» عن نقل 36 تلميذا للمستشفى بسبب الوجبة المدرسية: «عندهم تسمم بالإيحاء»

علق عصام نعيمي مدير إدارة أبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم، على واقعة إصابة 36 تلميذا وتلميذة بتسمم عقب تناول الوجبة المدرسية في 4 مدارس بقرية الخالدية التابعة للإدارة.

نقل الطلاب لمستشفى أبشواي التعليمية

قال «نعيمي»: «جرى نقل الطلاب لمستشفى أبشواي التعليمية، وانتقلت إلى المستشفى وأطمأننت على التلاميذ بنفسي»، موضحاً أنّ حالة التلاميذ بخير ومستقرة، وأنّهم حتى الآن لم يتأكدوا إذا كانت إصابتهم تسمم أم شيء آخر.

وأشار مدير إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم، إلى أنّ الأطباء أكدوا أنّهم مصابين بتسمم نفسي أو ما يعرف بالتسمم بالإيحاء، والدليل على ذلك أنّه تم عمل غسيل معدة لعدد بسيط جداً من الطلاب.

الشرطة والتعليم ينتقلان للمستشفى

وكشف «نعيمي»، أنّه جرى إخطار الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مستشفى أبشواي المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ، وعمل المحضر اللازم بالواقعة، موضحاً أنّه جرى استدعاء موردين وجبات التغذية المدرسية وهم متواجدون في المستشفى الآن للتحقيق معهم عقب الانتهاء من الاطمئنان على حالة التلاميذ بالكامل.

تسمم 36 تلميذا من الوجبة المدرسية

وأشار إلى أنّه تسمم 36 تلميذا وتلميذة من 4 مدارس مختلفة وهي مدارس الشنطوري الابتدائية، والخالدية الابتدائية، وأبو شنب الابتدائية، وأبو جنشو الابتدائية، موضحاً أنّهم أصيبوا بإعياء، وقيء شديد، وآلام بالبطن، ودوار واتساع بسيط في حدقة العين، وأنّه جرى عمل غسيل معدة للتلاميذ، وتحسنت حالتهم الصحية وخرجوا من المستشفى ما عدا عدد قليل يخضعون للفحص الطبي.

عينات من القيء والوجبات المدرسية

وأشار إلى أنّه جرى أخذ عينات من قئ التلاميذ ومن الوجبات المدرسية التي تم توزيعها على التلاميذ اليوم، وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، والتأكد من فسادها وتسببها في تسمم الطلاب من عدمه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.