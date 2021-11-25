فتح باب 100 عضوية جديدة بنادي بنها الرياضي.. تعرف على الشروط

أعلن الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، أنه مجلس الإدارة وافق على فتح باب العضوية للاشتراك بالنادي لعدد 100 عضو جديد، بقيمة اشتراك 12800 جنيه نقدا.

وأشار «الكحيلي» إلى أنه على من يرغب في الاشتراك التوجة إلى مكتب العضوية بالنادي لملئ طلب العضوية، وتقديم الأوراق اللازمة.

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الأوراق المطلوبة لعمل عضوية جديدة بنادي بنها الرياضي

أوضح رئيس نادي بنها الرياضي، في بيان له، على صفحة النادي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأوراق المطلوبة لعمل عضوية جديدة، هي:

صورة شخصية

صورة البطاقة الشخصية

صحيفة حالة جنائية موجهة للنادي «فيش جنائي»

في حالة الزاوج تقدم صورة من قسيمة الزواج

في حالة وجود أطفال تقدم شهادة ميلاد لكل طفل، وصورة شخصية له.

قمية الاشتراك للعضوية: 12800 جنيه تسدد نقدا، وغير متاح حاليا نظام التقسيط.

الشروط اللازمة لعضوية نادي بنها الرياضي

نوه الدكتور مصبح الكحيلي، إلى أن الشروط المطلوبة للتقديم على عضوية جديدة بنادي بنها الرياضي، هي:

- العضوية مفتوحة الآن لعدد 100 عضو بأسبقية التقديم.

- لكل من يرغب في الاشتراك بالنادي، وعمل العضوية التوجه إلى مكتب العضوية بالنادى لملئ طلب العضوية وتقديم أوراقها كافة.

- مواعيد العمل بمكتب العضوية بالنادى طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

الفترة الصباحية من 9 صباحا إلى 1 ظهرا

الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً

إيقاف مشجع بنهاوي عن حضور مباريات فريق كرة القدم

في سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادي وقف أحد المشجعين عن حضور مباريات النادي في كرة القدم، دوري الدرجة الثانية، إيماء إلى العقوبة الموقعة على نادي بنها الرياضي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، نتيجة تعديه على حكم مباراة بنها والمريخ، الجمعة الماضية، عقب انتهاء اللقاء، وتغريم النادي 5 آلاف جنيه.

وعليه قرر مجلس الإدارة منع المشجع «أحمد. ش» من حضور مباريات الفريق، حتى نهاية الدور الأول.

وناشد مجلس إدارة نادي بنها الرياضي جماهير كرة القدم لفريق النادي، التي تحضر مباريات الفريق للتشجيع، عدم التعدي باللفظ أو القول على أي شخص من حكام المباريات المقبلة، أو أعضاء الفرق الأخرى، حتى لا توقع عقوبات مضاعفة، وحينها سيضطر مجلس الإدارة إلى إصدار قرار بمنع حضور الجماهير للمباريات.

وأكد مجلس الإدارة تقديره لرابطة المشجعين لدعمها للفريق، وتشجيعه والوقوف خلفه في كل المباريات.

تجهيز القاعة الشتوية لاستقبال أعضاء النادي

وقرر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، تجهيز القاعة الشتوية بالدور الأرضي، لاستقبال أعضاء النادي والجلوس بها خلال فصل الشتاء، على أن تفتح قريبا.