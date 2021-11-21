تطعيم مليون و50 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا في المنوفية

أكد الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استمرار العمل في مراكز اللقاح الثابته والمتحركة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا منذ بداية انتشاره في الموجة الأولي وحتي الآن، مشيدا بالجهد الكبير الذي يقومون به سواء في مستشفيات العزل في جميع المدن، أو في مراكز اللقاح، أو فرق العزل المنزلي ومتابعة المرضي منزليا.

صحة المنوفية: لقاحات فيروس كورونا متوفرة في جميع المراكز

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع اللقاحات آمنة ومجانية ومتوفرة بجميع مراكز اللقاخ الثابتة والمتحركة التي تجوب شوارع ومدن محافظة المنوفية، مؤكدا أن العمل مستمر بكامل قوته على الرغم من سوء الأحوال الجوية، ووصل عدد اللذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في محافظة المنوفية إلى مليون و50 ألف مواطن من أبناء محافظة المنوفية.

قوافل طبية مجانية في قرى محافظة المنوفية

وعلى صعيد متصل، تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع قرى المحافظة، والتي يتم خلالها صرف العلاج مجانا وتوقيع الكشف الطبي في كافة التخصصات المختلفة لتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين في قرى محافظة المنوفية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القوافل الطبية يتم الإعداد لها في جميع القرى على مستوى المحافظة بخطة مسبقة، بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والجمعيات الخيرية والأهالي في القرى، لتقديم الخدمات الطبية المجانية والتحاليل لجميع المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.