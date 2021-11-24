محافظ أسيوط يبحث سبل إقامة مشروعات تنموية وجذب استثمارات جديدة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة ممثلي إحدى الكيانات الاقتصادية الوطنية لبحث سبل إقامة مشروعات استثمارية وخدمية وتنموية بالمحافظة تنفيذا لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصري.

استعراض بعض المشروعات الاستثمارية

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تضمن استعراض بعض المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في قطاعات تطوير البنوك الزراعية ومكاتب البريد والقطاع الصحي فضلا عن المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية في قطاعات التعليم وتطوير المناطق العشوائية والتجمعات السكنية والخدمية.

جذب استثمارات جديدة للمحافظة

وأعلن المحافظ - خلال اللقاء - عن دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تذخر ببنية تحتية متميزة ومتكاملة في كافة المرافق وشبكات الطرق بالإضافة إلى توافر 6 مناطق صناعية مرفقة بالمحافظة فضلا عن المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرامج تنمية الصعيد ووفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لمواجهة تباين مستويات النمو ومعالجة الفجوات التنموية وضمان إتاحة الخدمات الأساسية في المناطق الريفية.

وأوضح المحافظ إلى أنه سيتم تشكيل لجان عمل ودراسة بعض المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تحتاجها قرى ومراكز المحافظة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووفقا للاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الإيرادات وجذب الاستثمارات والقضاء على البطالة .