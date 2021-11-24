مستشار رئيس الجمهورية: نقترب من نهاية الموجة الرابعة.. الأمور بتتحسن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إن الفترة الحالية تشهد اقتراب نهاية الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا في مصر، وذلك بحسب الحالات المسجلة بالمستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات، «نقترب من انخفاض الموجة الرابعة».

تاج الدين: الأمور تسير نحو الأفضل

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC»، أن الدلائل والبراهين أمام الأطباء تؤكد بدء انحسار تلك الموجة، استنادا إلى هبوط عدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وكذا نسبة الوفيات، «الحمد لله الأمور إلى الأحسن».

ولفت إلى أن جميع التحورات الفيروسية تتشابه أعراضها وقوتها، مطمئنًا من إصابة البعض بالفيروس بعد تلقي اللقاح: «اللقاحات ليها فوائد كبيرة مثل تقليل أعراض الإصابة، ولكنها لا تمنع بنسبة 100%».

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين، «الإجراءات الوقائية والاحترازية ما زالت تطبقها الدولة، والعملية تكاملية بين اللقاحات والوسائل الأخرى».

تاج الدين: تباين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار إلى وجود تباين في مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي سنتها الدولة لمنع تفشي الفيروس بين المواطنين، «على مستوى العالم فيه ناس بتلتزم وبتاخد اللقاح وناس تانية خايفة ومترددين».

وتابع: «الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا ليها مدة فاعلية من 6 لـ9 أشهر، وعلشان كده بدأت دول العالم اللي أعطت اللقاحات مبكرا تعطي جرعة معززة للأشخاص كبار السن ومن يعاني أمراضا مزمنة».