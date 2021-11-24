«التعليم»: 95% من العاملين بالوزارة تلقوا لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي، الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.

%95 من العاملين في التربية والتعليم تلقوا لقاح كورونا

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية، والحاصلين على لقاح التطعيم حتى الآن، يبلغ 1514541 بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقي اللقاح 55486 بنسبة 3%، من إجمالي 1597640، عدد العاملين بمستوى مديريات التربية والتعليم في الـ27 محافظة.

%2 جارٍ تسجيلهم

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم بلغ 27613 بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.